Son dakika: Coronavirüsünde korkunç bilanço! Ölü sayısı 60 bini aştı!
Corona virüsü ile ilgili son rakamlar açıklandı. Son dakika haberine göre; dünyada ölüm sayısı 60 bini aştı. 15 bine yakın insanın hayatını kaybetti İtalya listenin en tepesinde yer alırken, 12 bin kişinin hayatını kaybettiği İspanya ikinci sırada yer alıyor. Vaka sayısı 1 milyon 123 bini geçerken, en çok vaka ABD'de bulunuyor ABD'yi İtalya ve İspanya izliyor. İşte dünyadan son dakika corona virüsü gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 4.4.2020 13:09Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 13:16ABONE OL
Son dakika haberine göre; dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı.