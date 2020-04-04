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: 'da korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var...

haberine göre; 'nın güneyindeki Romans-sur-Isere semtinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.4.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 15:15 ABONE OL
Son dakika: Fransa'da korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Fransa'nın güney doğusundaki Romans-Sur-Isere semtinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırıldığı Fransa'da Romans-Sur-Isere semtinin merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğu tahmin edilirken, saldırganın yerel saatle 11.00 civarında birçok kişiye bıçakla saldırdığı belirtildi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. İltica talebinde bulunan bir Sudanlı olduğu belirtilen saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

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Son dakika: Fransa'da korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var...
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