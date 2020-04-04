Son dakika: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için tepki çeken yorum

Fransız televizyonu haber kanalı BFM'de Çin'de korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 326 vatandaş için yapılan 3 dakikalık saygı duruşu görüntülerinin verildiği sırada büyük skandala imza atıldı.

Haber sunucusu Emmanuel Lechypre, canlı yayında verilen görüntüler için "Pokemonları gömüyorlar" diyerek güldü.

O anlara sosyal medya kullanıcıları da büyük tepki gösterirken haber sunucusu Lechypre eleştiri yağmuruna tutuldu.

HABER KANALI BFM'DEN AÇIKLAMA: UZAKLAŞTIRMA CEZASI UYGULANDI

Yaşanan olay üzerine sosyal medyada "medya ırkçılığı" eleştirileri yapılan ve kınanan BFM kanalından açıklama geldi.

Özür dileyen kanal yetkilileri, 1 hafta boyunca Lechypre'e uzaklaştırma cezası uyguladığını açıkladı.

"MİKROFONU KAPALI SANIYORDUM"

Öte yandan haber sunucusu Lechypre ise özür dileyerek, "Mikrofonu kapalı sanıyordum" açıklamasında bulundu.