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Son dakika: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için tepki çeken yorum

Son dakika haberi... Fransız kanalı BFM’de ’de Kovid-19 nedeniyle ölenlere saygı duruşu görüntülerinin verildiği sırada "Pokemonları gömüyorlar" yorumu yapan Fransız gazeteci sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 23:38 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 23:40 ABONE OL
Son dakika: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için tepki çeken yorum

Fransız televizyonu haber kanalı BFM'de Çin'de korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 326 vatandaş için yapılan 3 dakikalık saygı duruşu görüntülerinin verildiği sırada büyük skandala imza atıldı.

Haber sunucusu Emmanuel Lechypre, canlı yayında verilen görüntüler için "Pokemonları gömüyorlar" diyerek güldü.

O anlara sosyal medya kullanıcıları da büyük tepki gösterirken haber sunucusu Lechypre eleştiri yağmuruna tutuldu.

HABER KANALI BFM'DEN AÇIKLAMA: UZAKLAŞTIRMA CEZASI UYGULANDI

Yaşanan olay üzerine sosyal medyada "medya ırkçılığı" eleştirileri yapılan ve kınanan BFM kanalından açıklama geldi.

Özür dileyen kanal yetkilileri, 1 hafta boyunca Lechypre'e uzaklaştırma cezası uyguladığını açıkladı.

"MİKROFONU KAPALI SANIYORDUM"

Öte yandan haber sunucusu Lechypre ise özür dileyerek, "Mikrofonu kapalı sanıyordum" açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için tepki çeken yorum
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