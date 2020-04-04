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... Yaptırımlarda, ' virüsü' deliği! çaresiz kaldı, 6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti...

virüsü tüm dünyayı olduğu gibi 'yi de kasıp kavuruyor. Ülkede sorunlu sağlık sistemi çökerken, Başkan Donald eleştirilerin odağında. Solunum cihazlarındaki yetersizliği gidermek için harekete geçen Trump, yaptırım listesindeki Rus firmadan ürün aldı. Uçağın ABD'ye iniş görüntüleri ülkede geniş yankı uyandırdı. Financial Times, 6 yıl sonra bir ilk gerçekleştiğini okuyucularına duyurdu. 'daki televizyonların bu anları tekrar tekrar servis ettiğine değindi, "Utanç verici' yorumunu yaptı. İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.4.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 11:52 ABONE OL
Son dakika... Yaptırımlarda, 'corona virüsü' deliği! ABD çaresiz kaldı, 6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti...

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan ABD, daha önce yaptırım listesine dahil ettiği Rus şirketten solunum cihazı aldı.

Financial Times'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, dış politika ya da ulusal güvenlik amacıyla söz konusu işlemlere onay verebileceğini açıkladı.

Rusya'nın ABD'de salgından en çok etkilenen kent olan New York'a gönderdiği insani yardım malzemeleri içinde ABD'nin yaptırım listesinde bulunan savunma sanayi şirketin Rostec'in bir iştiraki olan Kret'in ürettiği solunum cihazlarının da olduğu öğrenildi.

FT, Kret logolu solunum cihazlarının New York'ta John F Kennedy Havalimanı'nda teslim alınışına dair görüntülerin Rus televizyonlarında tekrar tekrar gösterildiğini, görüntülerin ABD için utandırıcı olduğunu yazdı.

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2014 YILINDA YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rus yardımlarına ilişkin, "Rus propagandasına dair kaygılı değilim. Putin çok sayıda yüksek kaliteli ekipman göndermeyi teklif etti, ben de kabul ettim. Bu ekipmanlar birçok insanın hayatını kurtarabilir" demişti.

Söz konusu Kret adlı şirket, "bazı önemli askeri sistemler ve parçalarla birlikte elektronik savaş ve istihbarat ekipmanı ürettiği" gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesine 2014 yılında eklenmişti.

ABD, kargonun tüm parasını ödediğini söylerken, Rus tarafı malzemelerin bir kısmının Rusya Doğrudan Yatırım Fonu tarafından ödendiğini açıkladı.

Rusya, salgınla mücadele kapsamında İtalya'ya da 15 uçak dolusu insani ve tıbbi yardım göndermişti.

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Son dakika... Yaptırımlarda, 'corona virüsü' deliği! ABD çaresiz kaldı, 6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti...
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