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'dan gelen haberi dünyayı korkuttu! virüste ikinci dalga paniği yaşanyor!

İlk kez Çin'in kasabasında başlayan virüsü kısa süre içinde Avrupa ve ABD'ye sıçradı. Çinli yetkililer virüsü kontrol altına aldıklarını açıklasa da gelişmeleri yeni bir krizi doğurdu. Wuhan'da 8 Nisan'da seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklanmıştı fakat 4 kişinin yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği açıklanınca bu karar askıya alındı. Dünya genelinde 54 bini aşkın insanın yaşamını yitirmesine neden olan corona virüste ikinci dalga mı geliyor? İşte son dakika haberinin detayları...

AJANSLAR Dünya
Giriş Tarihi: 4.4.2020 07:10 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 07:10 ABONE OL
Wuhan'dan gelen son dakika haberi dünyayı korkuttu! Corona virüste ikinci dalga paniği yaşanyor!

İtalya'da 14 bin, İspanya'da 11 bin, Fransa'da ise 5.500 kişi corona virüs yüzünden hayatını kaybetti. Tüm dünya corona virüsün aşısını ve tedavisini araştırırken Wuhan'dan gelen haberi herkesi korkuttu! Virüsün yayıldığı Wuhan'da 4 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında hükümet herkesin evinde kalması gerektiğini deklere ederek önlemleri sıkılaştırdı. Şehirde son aylarda yeni tanı konulmadığı, seyahat kısıtlamasının da kaldırılacağı ifade edilmişti.

İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ!

Çin Halk Cumhuriyeti, koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Wuhan'da yaşayanlara evlerinde kalmaları ve önlemleri sıkılaştırmaları çağrısında bulundu. Daha önce 8 Nisan'da seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklanan Wuhan'da dört kişinin daha hayatını kaybetmesi üzerine 'ikinci dalga' endişesi başladı.

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Wuhan'dan gelen son dakika haberi dünyayı korkuttu! Corona virüste ikinci dalga paniği yaşanyor!
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