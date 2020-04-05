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'da Kovid-19 vakaları 8 bin 500'ü geçti

kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti. Afrika Hastalık Kontrol ve (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün bulaştığı 360 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 17:57 ABONE OL
Afrika'da Kovid-19 vakaları 8 bin 500'ü geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 50 ülkede virüsün bulaştığı 360 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kıtada vaka sayısının 8 bin 536'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 710 olduğu kaydedildi.

Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas ve Kamerun oldu.

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Afrika'da Kovid-19 vakaları 8 bin 500'ü geçti
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