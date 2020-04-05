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AK Parti İstanbul teşkilatından 65 yaş üstü vatandaşlara "vefa" telefonu

AK Parti İstanbul Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak, ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 17:03 ABONE OL
AK Parti İstanbul teşkilatından 65 yaş üstü vatandaşlara vefa telefonu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İstanbul il ve ilçe teşkilatları, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara "vefa telefonu" ile ulaşıyor. İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da bizzat katıldığı çalışma ile vatandaşlara hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları iletiliyor hem de talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırılıyor.

AK Parti İstanbul’dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara vefa telefonu | Video

Telefon aramalarında, vatandaşlarla her türlü ihtiyacı için arayabileceği ilgili tüm numaralar paylaşılırken, bildirilen ihtiyaçlar saha ekibine iletiliyor ve ikamet adresine en yakın ekip, gerekli ihtiyaçları temin edip vatandaşlara ulaştırıyor.

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AK Parti İstanbul teşkilatından 65 yaş üstü vatandaşlara "vefa" telefonu
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