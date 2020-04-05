Boris Johnson kimdir? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kaç yaşında, nereli, son sağlık durumu ne?

Tüm dünyada etkili olan ve enfekte ettiği ülkelerde pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı duyurulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Bu gelişme sonrasında arama motorlarında yoğun olarak Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, nereli, son durumu ne? soruları ve Boris Johnson Türk mü? şeklinde sorularla araştırma yapılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar...

BORIS JOHNSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, SON DURUMU NE?

Alexander Boris de Pfeffel Johnson (d. 19 Haziran 1964 New York, ABD), Britanyalı muhafazakâr politikacı, gazeteci ve Birleşik Krallık başbakanı. Eski Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı...