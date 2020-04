Can kayıplarının yüzde 70’i Avrupa’dan

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs küresel olarak etkisini arttırmaya devam ediyor. Korona virüs, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu ülkelerinde günlük hayatı durdurdu. Dünya genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bini geçti. Dünyada korona virüs vaka sayısı ise 1 milyon 193 bin 360'a ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 246 bini geçti. İlerleyen zamanda bu rakamların dahada artması bekleniyor.

Küresel salgında dikkat çeken en önemli unsur başta İtalya ve İspanya olmak üzere Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerin verdiği ağır can kayıpları. Korona'dan ölen insan saysı 40 bini geçen Avrupa ülkeleri dünyadaki toplam can kayıplarının yüzde 70'ini oluşturuyor.







SAĞLIK SİSTEMLERİ YETERSİZ

Bazı analistler bu durumu bu ülkelerin yaşlı nüfusunun fazlalığına bağlarken çoğu insan da bu ağır bilançonun nedeni olarak kamu sağlığı sistemindeki yetersizliği ve çöküntüyü ana etken olarak görüyor. Hükümetlerin toplum sağlığı için gereken önlemleri almada gecikmesi de bir başka siyasi eleştiri konusu. Avrupa'nın bilançosuna ABD'deki ölüm ve vakalar da eklenince bir bütün olarak Batı dünyasının korona da en ağır kayıpları verdiği ortaya çıkıyor.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 15 bin 362 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 8 bin 344 ile ABD, 7 bin 560 ile Fransa, 4 bin 313 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 326 ölümle 7. sırada yer aldı. Yeni tip koronavirüs kaynaklı bin 651 ölümün görüldüğü Hollanda, bin 283 ölümün görüldüğü Belçika ve bin 395 ölümün görüldüğü Almanya "1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler" oldu. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.



YAŞLILAR HUZUREVİNDE ÖLÜME TERK EDİLDİ

Dünya genelinde koronavirüs salgını devam ederken ülkeler ölüm oranı en yüksek olan yaşlıları korumak için özel bir çaba harcıyor. Ancak, Avrupa'daki huzurevleri ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Yaşlıların ölüme terk edildiği ilk olarak İspanya'da ortaya çıktı. Onlarca yaşlının yataklarında ölü bulunduğu belirtilmişti. Fransa'da da huzurevlerinde yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle çok sayıda yaşlı koronadan hayatını kaybetti. İtalya'da ve İsveç'te de yüzler yaşlı huzurevinde virüs kaparak etrafında kimse olmadan yaşamını yitirdi.

