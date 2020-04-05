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(Covid-19) ile mücadelede son dakika gelişmesi! Coronavirüse karşı gelişen antikorlar ile...

Son dakika haberi: salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Coronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları ise sürüyor. Edinilen son dakika habere göre; koronavirüs hastalığına yakalanıp iyileşen kişilerde ' virüse karşı gelişen' antikorlar bulundu. Coronavirüse yakalanıp daha sonra iyileşen insanlarda bulunan bu antikor kişinin hastalığa bağışıklık kazanmasını sağlıyor. 'li mikrobiyoloji Profesörü Dr. Florian Krammer ve ekibinin geliştirdiği ELISA test metoduyla, tespit edilen antikorlar ile serum üretilebilecek.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 16:53 ABONE OL
Coronavirüs Covid-19 ile mücadelede son dakika gelişmesi! Coronavirüse karşı gelişen antikorlar ile...

Corona virüs salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken corona virüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da hızla devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; corona virüse yakalanıp iyileşen kişilerde 'virüse karşı gelişen' antikorlar tespit edildi. Edinilen son dakika habere göre; ABD'li mikrobiyoloji Profesörü Dr. Florian Krammer ve ekibinin geliştirdiği ELISA test metoduyla, tespit edilen bu yöntem ile tespit edilen antikorlar serum üretiminde kullanılacak.

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Coronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son dakika gelişmesi! Coronavirüse karşı gelişen antikorlar ile...
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