Coronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son dakika gelişmesi! Coronavirüse karşı gelişen antikorlar ile...

Corona virüs salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken corona virüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da hızla devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; corona virüse yakalanıp iyileşen kişilerde 'virüse karşı gelişen' antikorlar tespit edildi. Edinilen son dakika habere göre; ABD'li mikrobiyoloji Profesörü Dr. Florian Krammer ve ekibinin geliştirdiği ELISA test metoduyla, tespit edilen bu yöntem ile tespit edilen antikorlar serum üretiminde kullanılacak.

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