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Etiyopya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Etiyopya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. , Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 18:33 ABONE OL
Etiyopya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Etiyopya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden hastanın 5 gündür yoğun bakımda bulunduğunu aktaran Tadesse, ülkede şu anda 42 Kovid-19 vakasının görüldüğünü kaydetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 50 ülkede 8 bin 536 Kovid-19 vakası görülürken, 360 kişi hayatını kaybetti.

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Etiyopya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
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