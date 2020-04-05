Fransa'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği derneklerinden Kovid-19'la mücadeleye destek

Fransa'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) dernekleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleye destek verdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, DİTİB Paris Şubesi, başkentte belediyenin yönlendirdiği hastanelere bin maske ve 300 döner dürüm dağıttı.

DİTİB Paris Şubesine bağlı Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) de hastanelere maske ve yemek yardımı yapabilmek için internetten bağış kampanyası başlattı.

Paris'in banliyölerinden Montfermeil'de DİTİB derneği, bulunduğu bölgedeki hastaneye 400 koruyucu giysi verdi.

Fransa'da salgından en çok etkilenen bölgelerden içinde Strazburg ve Colmar'ın da bulunduğu Grand-Est bölgesinde, DİTİB dernekleri hastanelere yardımda bulundu.

DERNEK LOJMANI, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLDİ

Strazburg'da kentteki hastaneye 500 su şişesi gönderilirken, Colmar'da hastaneye maske, dezenfektan ve eldiven verildi. Dernek, kentte yardıma muhtaç 60 aileye gıda yardımı yaptı ve lojmanını sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis etti.

DİTİB Pontarlier ve Montlebon şubeleri bulundukları kentlerdeki hastanelere bağış yaptı.

DİTİB Valentigney Şubesi de Nord-Franche-Compte Hastanesine bin maske verdi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 650'ye, vaka sayısı ise 68 bin 605'e yükselmişti.