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'de karantina sürecini dolduran 321 kişi evlerine döndü

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan kişilerden 321'i evlerine döndü. ile kuzeydeki Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarından Gazze'ye giriş yaptıktan sonra 21 günlük karantinaya alınan 1805 Filistinliden 242'si ve onlara refakat eden 79 sağlık, emniyet ve hizmet personeli, enfekte olmadıklarının anlaşılması üzerine karantina merkezlerinden ayrıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 21:32 ABONE OL
Gazze'de karantina sürecini dolduran 321 kişi evlerine döndü

Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan kişilerden 321'i evlerine döndü. Güneydeki Refah ile kuzeydeki Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarından Gazze'ye giriş yaptıktan sonra 21 günlük karantinaya alınan 1805 Filistinliden 242'si ve onlara refakat eden 79 sağlık, emniyet ve hizmet personeli, enfekte olmadıklarının anlaşılması üzerine karantina merkezlerinden ayrıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, karantina merkezlerinden ayrılmadan önce bu kişileri son olarak sağlık kontrolünden geçirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad Buzum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boşalan karantina merkezlerinin tamamen dezenfekte edileceğini ve gerektiğinde yeniden kullanılmak üzere hazırlanacağını söyledi.

Buzum, söz konusu merkezlerin güvenliği için yeni ekiplerin görevlendirileceğini sözlerine ekledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden Gazze'ye dönen Filistinliler, okul, otel ve sağlık merkezlerinde tedbir amaçlı 21 gün karantinada tutuluyor.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 teşhisi konan 12 kişi bulunuyor.

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Gazze'de karantina sürecini dolduran 321 kişi evlerine döndü
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