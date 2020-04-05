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Son dakika haberi: 'da büyük skandal! olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmadı! Hamile kadın bebeğini kaybetti

'da hamile bir kadın olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmadı. Doğum sancısı başlayan ve kanaması olan eşini hastaneye götüren İrfan Han ve eşinin yaşadıkları kan dondurdu. Gittikleri hastanede isimlerini öğrendikten sonra 'Sen Müslümansın, eşinin burada tedavisi mümkün değil' diyerek gittiği hastaneye alınmayan kadın ambulansta doğum yapmak zorunda kaldı ve bebeğini kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 18:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Hindistan'da büyük skandal! Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmadı! Hamile kadın bebeğini kaybetti

Hindistan'ın kuzeyinde Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmayan ve ambulansta doğum yapmak zorunda kalan kadın, bebeğini kaybetti.Ülke basınındaki habere göre kadının eşi İrfan Han, yaptığı açıklamada, doğum sancısı başlayan ve kanaması olan eşini Racastan eyaletinin Bharatpur bölgesindeki hastaneye getirdiğini belirtti.

'SEN MÜSLÜMANSIN, EŞİNİN BURADA TEDAVİSİ MÜMKÜN DEĞİL'

Han, "Hastanede ismimi sordular. 'Sen Müslümansın, eşinin burada tedavisi mümkün değil' diyerek, bizi Jaipur'daki bir hastaneye yönlendirdiler." ifadelerini kullandı.baş

Bharatpur'daki Zenana Hastanesinden ayrılmalarının ardından eşinin ambulansta doğum yapmak zorunda kaldığını anlatan Han, bebeklerinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Han, bebeklerini kaybetmelerinden hastane yetkililerinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Racastan eyaleti yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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Son dakika haberi: Hindistan'da büyük skandal! Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmadı! Hamile kadın bebeğini kaybetti
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