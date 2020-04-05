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'da olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti

'ın Rajasthan eyaletinde yer alan Bharatpur şehrindeki devlet hastanesine ambulansla gelen hamile bir kadının olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmadığı ortaya çıktı. , ambulansta doğum yaparken bebeğini kaybetti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 23:11 ABONE OL
Hindistan'da Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yer alan Bharatpur şehrindeki devlet hastanesine ambulansla gelen hamile bir kadının Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmadığı ortaya çıktı. Hastaneye alınmayan hamile kadının ambulansta doğum yaptığı, daha sonra bebeğini kaybettiği belirtildi. Hamile kadının eşi İrfan Han yaptığı açıklamada, "Buradaki doktorlar Müslüman olduğumuz için Jaipur'a gitmemiz gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Eşinin Bharatpur'daki Janana Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra ambulansta doğum yaptığını belirten Han, bebeğinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Baba Han, "İdareyi çocuğumun ölümünden sorumlu tutuyorum" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bharatpur Janana Hastanesi Müdürü Dr. Rupendra Jha yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bir kadın doğum için gelmişti ama kritik bir durumdaydı. Jaipur'a sevk edildi ve ne olursa olsun bu umursamazlık araştırılacak" şeklinde konuştu.

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Hindistan'da Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti
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