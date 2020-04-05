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'de 1 günde 621 kişi nedeniyle hayatını kaybetti! Ölü sayısı 4 bin 932'ye ulaştı

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Son olarak 'de korona virüs nedeniyle 621 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 934'e yükseldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 18:24 ABONE OL
İngiltere'de 1 günde 621 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti! Ölü sayısı 4 bin 932'ye ulaştı

İngiltere'de korona virüs nedeniyle 621 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 934'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Avrupa'da bilançoyu ağırlaştırıyor. İngiltere'de korona virüsü nedeniyle 619 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 4 bin 934'e ulaştı. Hayatını kaybeden kişilerin 33 ile 103 yaş aralığında olduğunu belirten İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), söz konusu kişilerin korona virüs dışında altta yatan herhangi bir sağlık problemi olmadığını açıkladı. Ülkede ayrıca, 5 bin 903 yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtilirken toplam vaka sayısı 47 bin 806'ya yükseldi.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI UYMAYANLAR UYARILIYOR
Havaların ısınmasıyla birlikte halkı evlerinde kalmaya ikna etmeye çalışan Sağlık Bakanlığı ve NHS yetkililerinin tedbirlerine rağmen sokağa çıkanlara uyarı yapıldı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal mesafe kurallarının gözardı edilmesinin daha katı yasakların uygulanmasına neden olabileceğini bildirdi. Bakan Hancock, "Kendi eviniz dışındaki tüm alanların yasaklanmasını istemiyorsanız o zaman kurallara uymalısınız" dedi. İngiltere'de büyük bir çoğunluğun kurallara uyduğunu belirten Hancock, "Bir azınlığın bunu herkes için bozmasına izin vermeyelim" diye konuştu. Hancock, güneşli havaların kendisini göstermesiyle dışarı çıkılmasının hükümetin sosyal mesafe kurallarına aykırı olduğunu aktardı.

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İngiltere'de 1 günde 621 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti! Ölü sayısı 4 bin 932'ye ulaştı
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