Irak'ta 5 Şii grup, başbakanlık için Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaştı

Ulusal Hikmet Akımı (Şii) üyesi Hamid Mialla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri'nin evinde, Kanun Devleti Koalisyonu, Ulusal Hikmet Akımı, Fazilet Partisi ve Ulusal Vizyon Koalisyonunun temsilcileri arasında toplantı yapıldı. Bu sırada Zurfi yerine Mustafa Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesini kullandı.

Mialla, Kazimi'nin adaylığı için Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e resmi talep yazısı göndereceklerini ifade etti.

Meclisteki Fetih Koalisyonu 48 milletvekiline sahipken, Kanun Devleti Koalisyonu 26, Ulusal Hikmet Akımı 19, Fazilet 5 ve Ulusal Vizyon Koalisyonunun ise 8 milletvekili bulunuyor.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığını 2016'dan beri yürüten Kazimi'nin, hiçbir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor.

İran'a yakın Şii gruplar, Zurfi'yi Amerika'ya yakın olmakla suçluyor ve hükümeti kurmasına itiraz ediyor.

Hükümetin 329 sandalyeli meclisten güvenoyu alması için oturumda hazır bulunanların mutlak çoğunluğu gerekli.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Zurfi'ye vermişti.

Meclis'te eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015 yıllarında üç dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü.

Necef doğumlu olan Zurfi'nin Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.