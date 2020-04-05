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'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 49’a yükseldi

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 21:51 ABONE OL
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 49’a yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 3 hastanın daha öldüğü bildirildi.

Böylece İsrail'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Kovid-19 hastalarından 139'unun durumunun ağır olduğu, 546 kişinin ise iyileştiği kaydedilen açıklamada, bugün 412 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 430'a ulaştığı aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 49’a yükseldi
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