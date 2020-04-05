Koronavirüste küresel durum

Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını kaosu devam ediyor. Son durum söyle;
* Dünya genelinde virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı 246 bini geçti. Vaka sayısı 1 milyon 193 bini aştı. Can kaybı ise 64 bini geçti.
* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında 156 Türk vatandaşının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
* ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 tespit edildi.
* İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin yakın koruması Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
* Batı Şeria'da 2 belde karantina altına alındı.
* Ürdün'de camilerde toplu ibadete ara verilmesi kararına uymayarak cuma namazı kılmak isteyen 22 kişi gözaltına alındı.
* İran'da 106 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti. Ülkede "Kovid-19 hastalarını tedavi ettiğini" iddia eden din adamı gözaltına alındı
* Çin'de hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edildi. Başta sağlık çalışanları olmak üzere ölenler için 3 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
* Hindistan'da yeni doğan ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi
* Google, kimlerin "Evde kal" uyarılarını dikkate alıp almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacak.