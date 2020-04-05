Koronavirüste küresel durum

Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını kaosu devam ediyor. Son durum söyle;* Dünya genelinde virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı 246 bini geçti. Vaka sayısı 1 milyon 193 bini aştı. Can kaybı ise 64 bini geçti.* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında 156 Türk vatandaşının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.* ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 tespit edildi.* İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin yakın koruması Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.* Batı Şeria'da 2 belde karantina altına alındı.* Ürdün'de camilerde toplu ibadete ara verilmesi kararına uymayarak cuma namazı kılmak isteyen 22 kişi gözaltına alındı.* İran'da 106 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti. Ülkede "Kovid-19 hastalarını tedavi ettiğini" iddia eden din adamı gözaltına alındı* Çin'de hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edildi. Başta sağlık çalışanları olmak üzere ölenler için 3 dakikalık saygı duruşu yapıldı.* Hindistan'da yeni doğan ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi* Google, kimlerin "Evde kal" uyarılarını dikkate alıp almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacak.