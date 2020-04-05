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‘Modern korsan

Batılı ülkelerin maske savaşları sürüyor. Son olarak , ’den sipariş ettiği 200 bin maskeye el koyan Amerikan hükümetini ‘korsanlıkla’ suçladı

Giriş Tarihi: 5.4.2020 ABONE OL
‘Modern korsan ABD’
KOVID-19 salgınında Batılı devletlerin maske savaşları devam ediyor. Daha önce İtalya-Çekya, Fransa-İspanya gibi ülkeler maske nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Bu kez de Almanya'dan ABD'ye benzer bir suçlama geldi. Çin yapımı FFP2 ve FFP3 sınıfı maskeleri, Alman hükümeti tarafından COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında parası peşin olarak ödenerek bir Amerikan firmasından sipariş edildi. 200 bin koruyucu maskenin ise Almanya'ya girmeden ABD'ye yönlendirildiği iddia edildi. Alman hükümeti toplam 400 bin maske siparişini, Çin'deki Amerikalı bir üreticiye vermişti.
200 bini Bangkok Havaalanı'ndan Almanya'ya gönderilecekti. Ancak maskelere ABD'nin el koyduğu belirtildi. Polis şefi Barbara Slowik, ABD hükümetinin ihracat yasağı yüzünden 200 bin maskenin Almanya'ya gelmediğini açıkladı. Alman yetkililer ABD'lileri "Modern korsan" olarak tanımladı.
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‘Modern korsan ABD’
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