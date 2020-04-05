Rusya'da 3 papazda korona virüs çıktı, kiliseye gidenler uyarıldı

Rusya'da geçtiğimiz 29 Mart'ta yapılan Hristiyan ayinlerine çok sayıda Hristiyan Rus katıldı. Moskova Patriği tarafından söz konusu tarihte yapılan korona virüse karşı dua etme ayinine katılan papazlara korona virüs testi yapıldı. Yapılan testlerin sonucunda 3 papazın korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine söz konusu papazların görev yaptığı kiliselerdeki ayinlere katılan herkes için duyurular yapıldı. Ayine katılanların tespit edilmesinin zor olacağı vurgulanırken kilisede bulunan kişilerin kendilerini eve kapatmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca ayine katılanların daha sonra temas ettiği kişileri bilgilendirmesi istenirken herkesin kendisini karantinaya alması gerektiği ifade edildi.



PAPAZLAR KARANTİNAYA ALINDI

Moskova Patriği ise korona virüs testleri pozitif çıkan papazların isimlerinin Nikolai Ryzhkov, Victor Volkov ve George Dekhtyarev olduğunu duyurdu. Korona virüs testleri pozitif çıkan 3 papazın hastanelerde karantina altına alındığı duyurulurken birçok bölgede görev yapan papazların da testlerine devam edileceği açıklandı.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 389 OLDU

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkede vaka sayısı 5 bini geçti. Açıklamada, yeni vakalar ile birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 5 bin 389 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 45 olarak bildirildi. Son 24 saatte tespit edilen 658 yeni vakanın ülkenin 14 farklı bölgesinde görüldüğü aktarıldı.