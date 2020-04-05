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Son dakika: 'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1500'ü geçti

Corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Avrupa'ya yayılan can almaya devam ediyor. 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 19:54 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 19:54 ABONE OL
Son dakika: Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1500'ü geçti

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan sayılara göre, Almanya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 603 artarak 98 bin 765'e, ölenlerin sayısı ise 224 artarak 1524'e çıktı.

Almanya'da Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 400 oldu.

Ülkede 25 bin 247 vaka ve 433 ölü sayısıyla Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olarak belirlendi.

Bavyera'yı 21 bin 16 vaka ve 308 ölü sayısıyla Kuzey Ren Vestfalya, 20 bin 413 vaka ve 301 ölü sayısıyla Baden-Württemberg eyaleti takip ediyor.

Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi

HASTANELERDEKİ YATAK SAYISINI İKİ KATINA ÇIKARTMA KARARI
Almanya Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısında henüz daha en üst noktaya ulaşılmadığını söyledi.

Federal hükümetin görevi, ülkedeki insanlar için krizin en zor safhasına hazırlık yapmak olduğunu belirten Braun, "Vakaların en yüksek olacağı dönem önümüzde olmasına ve bunun için hazırlık yapmamıza rağmen komşu ülkelerimizi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Braun, İtalya ve İspanya'daki görüntülerin durumunun ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, bundan dolayı hastanelerdeki yatak sayısını iki katına çıkartma kararı aldıklarını kaydetti.

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Son dakika: Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1500'ü geçti
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