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HABER: Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran sözler: Yavru köpekleri servis ediyoruz

Tüm dünya koronavirüs etkileri ile çalkalanırken, ’de köpek eti satan bir restoran işletmecisinin yaptığı açıklamaları kan dondurdu. Dünya genelinde Çin halkının beslenme alışkanlıkları tartışma yaratırken, köpek eti satan bir restoran işletmecisi, yavru köpekleri gizli satıcılardan alıp meraklısına servis ettiklerini itiraf etti. Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, "Kedi ve köpekler, evcil hayvanlar olarak insanlarla diğer hayvanlardan çok daha yakın ilişki kurmuştur. Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanların tüketiminin yasaklanması gelişmiş ülkelerde, Hong Kong ve Tayvan'da genel bir uygulamadır." ifadeleri kullanılmıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 15:29 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran sözler: Yavru köpekleri servis ediyoruz

Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsün etkileri devam ederken, 'de köpek eti satan bir restoran işletmecisinin itirafları kan dondurdu. İşletmeci, yavru köpekleri gizli satıcılardan alıp meraklısına servis ettiklerini söyledi. Bilindiği üzere özellikle corona virüsün yayılmasının ardından Çin halkının yemek alışkanlıkları tüm dünyada büyük tartışma konusu olmuştu. Son olarak, şehir yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 'Kedi ve köpekler, evcil hayvanlar olarak insanlarla diğer hayvanlardan çok daha yakın ilişki kurmuştur. Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanların tüketiminin yasaklanması gelişmiş ülkelerde, Hong Kong ve Tayvan'da genel bir uygulamadır.' ifadeleri kullanılmıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KÖPEK ETİ SATAN RESTORAN SAHİBİNDEN KAN DONDURAN SÖZLER: YAVRU KÖPEKLERİ SERVİS EDİYORUZ

Tüm dünyada binlerce can alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, virüsün çıkış yeri olan Çin'de köpek eti satan bir restoran işletmecisinin itirafları kan dondurdu. İşletmeci, yavru köpekleri gizli satıcılardan alıp meraklısına servis ettiklerini söyledi.

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SON DAKİKA HABER: Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran sözler: Yavru köpekleri servis ediyoruz
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