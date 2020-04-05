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haberi: Başkanı ; corona virüse karşı o ilacı önerdi! " işe yarayabilir..."

Dünya genelinde 65 bini aşkın insanın ölümüne neden olan corona virüsün en fazla bulaştığı yer olarak dikkat çeken 'den haberleri peş peşe geliyor! ABD'de testi pozitif çıkanların sayısı 312 bini geçti. Başkan ; virüsle mücadelede 'Bu hafta ve gelecek hafta en zor süreç olacak' derken, ölümlerin artacağını ifade etti. Trump, corona virüse karşı ilacını önerdi. "Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü" üyesi Dr. Deborah Brix ise salgının 6-7 gün içinde en yüksek noktalara ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. İşte son dakik haberinin ayrıntıları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 09:52 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump; corona virüse karşı o ilacı önerdi! Hidroksiklorokin işe yarayabilir...

İlk kez Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelin milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atan corona virüsle ilgili açıklamalarda bulunan Başkanı Donald ; ilacının corona virüse karşı kullanılabileceğini ifade etti! Önlemlerin arttırıldığını ifade eden Trump; açıklamasında New York'a virüsle mücadele kapsamında 1000 askeri doktor göndereceklerini söyledi. Ülkeyi normal sürecine döndürmek istediklerini belirten Trump, sosyal mesafenin hayati derecede olduğunun altını çizdi.

"EN ZOR KISIM BU HAFTA OLACAK!"

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." dedi.

ABD Başkanı Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında yönetiminin aldığı tedbirlerle ilgili olarak Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

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Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump; corona virüse karşı o ilacı önerdi! "Hidroksiklorokin işe yarayabilir..."
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