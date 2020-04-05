Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump; corona virüse karşı o ilacı önerdi! "Hidroksiklorokin işe yarayabilir..."

İlk kez Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelin milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atan corona virüsle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump; hidroksiklorokin ilacının corona virüse karşı kullanılabileceğini ifade etti! Önlemlerin arttırıldığını ifade eden Trump; son dakika açıklamasında New York'a virüsle mücadele kapsamında 1000 askeri doktor göndereceklerini söyledi. Ülkeyi normal sürecine döndürmek istediklerini belirten Trump, sosyal mesafenin hayati derecede olduğunun altını çizdi.

"EN ZOR KISIM BU HAFTA OLACAK!"

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." dedi.

ABD Başkanı Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında yönetiminin aldığı tedbirlerle ilgili olarak Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.