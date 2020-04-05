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Son Dakika Haberi: 'den flaş açıklama: 'e benziyor ve...

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Coronavirüs salgınıyla ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ölümcül virüsün merkez üssü olan 'de vaka sayısı 300 binmi aştı. ABD'li uzmanlar yaptıkları son dakika açıklamalarla New York'da durumun çok kritik olduğunu ifade ediyorlar. ABD tarafından gelen son açıklama ise oldukça ürkütücüydü. Coronavirüs saldırılarına benzetildi. İşte detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 19:29 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ABD'den flaş açıklama: 11 Eylül'e benziyor ve...
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Son Dakika Haberi: ABD'den flaş açıklama: 11 Eylül'e benziyor ve...
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