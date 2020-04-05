Son Dakika Haberi: ABD’den şoke eden corona virüsü görüntüleri! Cesetleri sokaktan topluyorlar

Dünya ABD'den gelen son dakika görüntülerini konuşuyor! Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı corona virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı 300 bini geçmiş durumda bulunuyor. ABD'deki ölüm sayısı 8 bini geçerken, dünya genelinde ise bu rakam 64 bin 849'u buldu. Aşı ve tedavi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği salgın ile ilgili gelen son görüntüler ise tüm dünyayı şoke etti. ABD Başkanı Donald Trump, olağan hale gelen günlük basın toplantısında bugüne kadar en karanlık tabloyu çizip "Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak" dedi. İşte corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR! CESETLERİ SOKAKTAN TOPLUYORLAR

Virüsün ABD'de en hızlı yayıldığı kent olan New York'ta ise, Brooklyn'deki bir hastaneden gelen fotoğraflar yalnızca ülkeyi değil dünyayı çalkaladı.