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: ’den şoke eden görüntüleri! Cesetleri sokaktan topluyorlar

Dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili korkunç görüntüleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 1 milyon 200 binden fazla insanda görülen virüs, 64 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı salgının merkez üssü haline gelen ’de bir hastanenin içinden çekilen fotoğraf şok etkisi yarattı. Ancak asıl korkunç karelerin geldiği ülkede cesetlerin sokaklardan paletlerle taşındığı görülüyor. İşte virüsü salgını ile ilgili

Giriş Tarihi: 5.4.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 12:47 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ABD’den şoke eden corona virüsü görüntüleri! Cesetleri sokaktan topluyorlar

Dünya 'den gelen görüntülerini konuşuyor! Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı 300 bini geçmiş durumda bulunuyor. ABD'deki ölüm sayısı 8 bini geçerken, dünya genelinde ise bu rakam 64 bin 849'u buldu. Aşı ve tedavi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği salgın ile ilgili gelen son görüntüler ise tüm dünyayı şoke etti. ABD Başkanı Donald Trump, olağan hale gelen günlük basın toplantısında bugüne kadar en karanlık tabloyu çizip "Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak" dedi. İşte salgını ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR! CESETLERİ SOKAKTAN TOPLUYORLAR

Virüsün ABD'de en hızlı yayıldığı kent olan New York'ta ise, Brooklyn'deki bir hastaneden gelen fotoğraflar yalnızca ülkeyi değil dünyayı çalkaladı.

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Son Dakika Haberi: ABD’den şoke eden corona virüsü görüntüleri! Cesetleri sokaktan topluyorlar
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