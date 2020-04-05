Son dakika haberler | İngiliz uzmanlar açıkladı: Corona virüsü belirtileri üzerinde yeni detaylar keşfedildi! Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Dünya üzerinde Covid-19 salgınının izleri bilim insanları tarafından takip edilirken corona virüsü belirtileri üzerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içerir. Ancak son olarak İngiliz bilim insanlarının 400.000 kişi üzerinde yaptığı araştırmada kişilerin yüzde 53 gibi bir rakamında yorgunluk ve halsizlik, yüzde 18'inde ise koku ve tat alma duyusunda kayıp yaşandığı saptandı. Buna göre keşfedilen yeni belirtiler keşfedilse de Halk Sağlığı İngiltere ve Dünya Sağlık Örgütü bunları listeye eklemedi. Bunun nedeni olarak ise yeterli kanıt göstermediği düşünülüyor. Corona virüsü belirtileri üzerindeki araştırmalar sürerken vatandaşlar gün içerisinde "Corona virüsü belirtileri nelerdir, kendini nasıl gösterir? Gibi sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmaya dair veriler ve haberin detayları…

İNGİLİZ UZMANLAR CORONA VİRÜS BELİRTİLERİNİ ARAŞTIRDI!

Dünya Sağlık Örgütüne göre, corona enfeksiyonunun belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyordu. Bu salgın daha ağır vakalarda ise zatürre, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor. Kuluçka döneminin mevcut tahminleri - enfeksiyon ve semptomların başlangıcı arasındaki süre - bir ila 14 gün arasında değişiyor. Enfekte kişilerin çoğu beş ila altı gün içinde semptom gösterdiği biliniyor. Ancak İngiliz uzmanlar corona virüsü belirtileri ile ilgili yaptıkları araştırmada yeni bulgulara rastladığını iddia etti.

İşte yapılan araştırmanın detayları...