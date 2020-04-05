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Son dakika: 'da 367 yeni corona virüs vakası tespit edildi!

’da dün kaydedilen rekor sayıdaki 367 yeni korona virüs vakası ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 4 bin 220'ye yükselirken, ülkedeki ölü sayısı ise 95’e ulaştı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 09:25 ABONE OL
Son dakika: Japonya'da 367 yeni corona virüs vakası tespit edildi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü korona virüsü, Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, Japonya genelinde dün kaydedilen rekor sayıdaki 367 vaka, ülkedeki toplam vaka sayısını 4 bin 220'ye çıkardı.

Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 3 bin 508 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.

Ölü sayısı da arttı

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından yaşamını yitiren 11 kişi haricinde, Japonya genelinde 84 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Son dakika: Japonya'da 367 yeni corona virüs vakası tespit edildi!
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