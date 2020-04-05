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: 'çok sayıda kişi ölecek' demişti! 'de corona virüsten rekor can kaybı

Corona virüsün yeni merkezi olan ’de vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor. ABD Başkanı dün yaptığı açıklamada gelecek haftalarda önlem alınsa bile çok fazla ölüm olacağını belirtmesinin ardından korkutan rakam bugün geldi. ABD’de son 24 saatte bin 344 kişi daha hayatını kaybederek 8 bin 501’e yükseldi.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 13:40 ABONE OL
Son dakika: Trump 'çok sayıda kişi ölecek' demişti! ABD'de corona virüsten rekor can kaybı

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 8 bin 501'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 312 bin 237'ye yükseldi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1344 kişi artarak 8 bin 501'e yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 34 bin 272 kişi artarak 312 bin 237'ye çıktı.

Canlı Corona Virüs Haritası!

TRUMP: KORKUNÇ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, "Koronavirüs krizi geliyor" dedi ve gelecek haftalarda önlem alınsa bile çok fazla ölüm olacağını söyledi. New York'a koronavirüs ile mücadele için bin askeri personel göndereceklerini açıklayan Trump, "Daha önce görülmemiş korkunç bir döneme giriyoruz. Muhtemelen bu ülkede daha önce böylesi görülmedi" diye konuştu.

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Trump aynı zamanda, "Ülkemizi tekrar açmak zorundayız. Bunu aylar, aylar ve aylar boyunca yapmak istemiyoruz" dedi.

Trump'tan son dakika coronavirüs açıklaması: Maalesef ABD'de çok sayıda kişi ölecek

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Son dakika: Trump 'çok sayıda kişi ölecek' demişti! ABD'de corona virüsten rekor can kaybı
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