Trump: Maske takmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, kendi hükûmetinin ve eşinin tavsiyesine rağmen "maske takmayı planlamadığını" söyledi. Trump, "Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, ağız ve burnun maske olmayan kumaşlar ile örtülmesini isteğe bağlı kamu sağlığı önlemi olarak öneriyor. Bu zorunlu değil. Bunu yapacağımı sanmıyorum" dedi. Öte yandan korona virüsle mücadele kapsamında sigortası olmayanların hastane masraflarının hükümet tarafından karşılanacağını açıklayan Trump, 'önümüzdeki 60 gün boyunca sigortasızların masrafları federal hükumet tarafından karşılanacak' dedi. ABD'de toplam vaka sayısı 306 bin 519'a yükselirken ölü sayısı ise 8 bin 344 oldu.