Yemen hükümeti: Husiler, Marib'deki petrol pompa istasyonunu vurdu

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Marib'in batısındaki Sarvah ilçesinde yer alan petrol pompa istasyonunun hedef alınmasının, Husilerin, sorumluluk ve yükümlülükten uzak davranışını ortaya koyduğunu belirtti.

Abdulmelik, Husilerin halkı rehin aldığını, vatandaşlarının maslahatını pazarlık meselesi ve kamu mülklerini de yağma için kullandığını belirtti.

Yemen Petrol Bakanlığı ise petrol pompa istasyonunun hedef alınmasını, devletin imkanlarına yönelik yıkıcı ve sabote edici bir eylem şeklinde değerlendirdi.

Bakanlık, yerel güçleri ve uluslararası toplumu, bu tür saldırıların durdurulması ve ülkedeki önemli tesislerin korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınması için müdahaleye çağırdı.

HUSİLERDEN YALANLAMA

Öte yandan Husiler, Marib'deki petrol pompalama istasyonunu vurduklarına ilişkin haberleri yalanladı.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, çatışmaların başından bu yana ister halkın tamamına ister bir kısmına hizmet etsin Yemen'deki milli tesisleri hedef almadıklarını öne sürdü.

Seri, Sarvah ilçesindeki Kevfel bölgesinde yer alan petrol pompalama tesisini vurduklarına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu iddia etti.

Sarvah bölgesindeki petrol istasyonu, Yemen ekonomisini destekleyen en önemli tesislerden biri olarak biliniyor.

HUSİLERDEN KOALİSYON GÜÇLERİNE HAVA SALDIRISI SUÇLAMASI

Öte yandan Husiler de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, ülkenin farklı bölgelerini 28 hava saldırısıyla vurmakla suçladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansının askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, koalisyon güçleri, ülkenin kuzeyindeki Hacce ve El-Cevf ile doğusundaki Marib ve Nihm illerine hava saldırısı düzenledi.

BM'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI VE KARŞILIKLI SALDIRILAR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 26 Mart'ta Yemen'deki çatışan taraflara Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı tüm saldırıları durdurmaları çağrısı yapmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler de her ne kadar ateşkes çağrısına olumlu yanıt verseler de Marib ve Cevf illerindeki gerginlik devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de şu ana kadar tespit edilmiş Kovid-19 vakası bulunmuyor.