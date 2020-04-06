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son dakika olarak duyurdu! İngiltere Başbakanı yoğun bakıma kaldırıldı

İngiltere Başbakanı 'ın, 27 Mart'ta yakalandığı koronavirüs belirtileri ağırlaşınca, dün gece hastaneye kaldırılmıştı. 'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 22:27 ABONE OL
BBC son dakika olarak duyurdu! İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 27 Mart'ta yakalandığı koronavirüs belirtileri ağırlaşınca, dün gece hastaneye kaldırılmıştı. BBC'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı.

Son dakika haberi: İngiliz medyasından bomba iddia! Başbakan Boris Johnson'ın durumu ağırlaştı mı?

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BBC son dakika olarak duyurdu! İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı
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