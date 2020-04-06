BBC son dakika olarak duyurdu! İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 27 Mart'ta yakalandığı koronavirüs belirtileri ağırlaşınca, dün gece hastaneye kaldırılmıştı. BBC'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı.
Giriş Tarihi: 6.4.2020 22:17Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 22:27ABONE OL
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 27 Mart'ta yakalandığı koronavirüs belirtileri ağırlaşınca, dün gece hastaneye kaldırılmıştı. BBC'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı.