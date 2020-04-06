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Devrik Cumhurbaşkanı Hissein Habre ev hapsine alındı

Senegal'de ömür boyu hapis cezası çeken devrik Cumhurbaşkanı Hissein Habre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) affı kapsamında geçici olarak ev hapsine alındı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 02:29 ABONE OL

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Dakar'daki Cap Manuel hapishanesinde bulunan ve sağlık sorunları olan 78 yaşındaki Habre'nin Kovid-19 affı kapsamında geçici olarak 60 günlüğüne ev hapsine alınmasına karar verdi.

Çad'da görevde bulunduğu dönemde insanlığa karşı suçlar işlemekten sorumlu tutulan ve Senegal'in başkenti Dakar'da, Afrika Birliği özel mahkemesinde Nisan 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilen Habre'nin avukatlarının dilekçesi sonrası affedildiği belirtiliyor.

Ülkesinde 1982'de darbe ile iktidara gelen Habre, şu anki Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno tarafından devrilmişti. Aralık 1990'da sığındığı Senegal'de 3 yıl sonra tutuklanan Habre, görev süresinde "binlerce kişinin öldürülmesi, kaybolması ve işkenceye uğramasından" sorumlu tutuluyor.


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Devrik Çad Cumhurbaşkanı Hissein Habre ev hapsine alındı
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