İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında? Boris Johnson Türk mü?

Sürü bağışıklığı diye bir projenin corona virüsle savaşta değerlendirilebileceğini ifade eden Boris Johnson'dan gelen son dakika haberleri dünyayı şoka uğrattı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında? Bağışıklığı güçlü olanların virüsü yenebileceğini, yaşlı ve hastalığı olanların ise çok fazla şansı olmadığını bu konuda çok insanın hayatını kaybedeceğini ifade ettikten sonra tüm dünyada tepkilerin odağı olan Boris Johnson, corona virüs nedeniyle hastanaye kaldırılı! Peki Boris Johnson aslen Türk mü?

BORİS JOHNSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan Boris Johnson, 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etti. İki gazete de muhafazakar eğilimli.

Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.Eski bir gazeteci olan Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001'de milletvekili seçilmesiyle başlamıştı. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin AB'den ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.

Boris Johnson; 56 yaşında...

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON TÜRK MÜ?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Osmanlı İmparatorluğu'nun, hain diye linç edilen son içişleri bakanı Ali Kemal'in torunu olan Boris Johnson, dedesi gibi gazetecilik kariyerini bir kenara bakıp siyasete atılmıştı. 2008'de Londra Belediye Başkanı seçilirken kampanyasını Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra'da başlatan Boris Johnson "Damarlarımda Türk kanı var" diyor.