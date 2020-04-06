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'den akılalmaz görüntüleri! hastanede, İngilizler parklarda...

Başbakanı dün akşam nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 2 Nisan'da corona virüsü teşhisi konulan Johnson'ın, doktor tavsiyesi ile hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, İngiltere'den gelen görüntüler şoke etti. İngilizlerin parklarda alkol tüketerek, sosyal medyaya uymadığı görüldü. Ülkede artan vaka sayısı her geçen gün bilançoyu daha da karamsar hale getirirken, İngilizlerin tutumu dünyayı hayrete düşürdü. Corona virüsü pençesinde can çekişen İtalya'da da virüsün ilk haftalarında benzer görüntüler gelmiş, ülkede işler kontrolden çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 13:16 ABONE OL
İngiltere'den akılalmaz corona virüsü görüntüleri! Boris Johnson hastanede, İngilizler parklarda...

dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ağır bedeller ödeyen ülkeler arasında de yer alıyor. İngiltere Başbakanı dün akşam corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılırken, ajanslar bu gelişmeyi dünyaya son dakika olarak duyurdu. Dünya İngiltere'deki acı bilançoyu korku ile takip ederken, İngilizlerin tavırları hayrete düşürdü. Johnson'un hastanede olduğu ülkede binlerce İngiliz sosyal mesafeyi hiçe saydı. 'Evde kal' çağrılarına aldırış etmeyen İngilizler sokaklara döküldü. Parkta alkol tüketen ve şarkılar söyleyen İngilizlerin görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

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İngiltere'den akılalmaz corona virüsü görüntüleri! Boris Johnson hastanede, İngilizler parklarda...
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