İngiltere'den akılalmaz corona virüsü görüntüleri! Boris Johnson hastanede, İngilizler parklarda...

Corona virüsü dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ağır bedeller ödeyen ülkeler arasında İngiltere de yer alıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün akşam corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılırken, ajanslar bu gelişmeyi dünyaya son dakika olarak duyurdu. Dünya İngiltere'deki acı bilançoyu korku ile takip ederken, İngilizlerin tavırları hayrete düşürdü. Johnson'un hastanede olduğu ülkede binlerce İngiliz sosyal mesafeyi hiçe saydı. 'Evde kal' çağrılarına aldırış etmeyen İngilizler sokaklara döküldü. Parkta alkol tüketen ve şarkılar söyleyen İngilizlerin görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

İngiliz polisinin çılgın corona virüsü dansı sosyal medyada olay oldu | Video