İtalya ve İspanya düşüşte

talya'da

24 saatte 525 kişi öldü. Böylece toplan ölü sayısı 15 bin 887'ye çıktı. İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkedeki yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısında düşüş yaşandığını açıkladı.İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 571 artarak 12 bin 518'e çıktı. İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterdi.Avusturya'da tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşanların sayısı, ilk kez yeni vaka sayısının üzerine çıktı. Şimdiye kadar 204 kişi öldü.Eski Libya Başbakanı Mahmut Cibril Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Afrika'da vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti. 50 ülkede virüsün bulaştığı 360 kişi hayatını kaybetti.Can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaşan İran'ın Kum kentinde 100 yaşındaki hasta, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.Modellemeleri İngiliz hükümetinin politikasının belirlenmesini sağlayan Prof. Neil Ferguson, BBC'ye yaptığı açıklamada İngiltere'de 7-20 bin arasında can kaybının yaşanabileceğini söyledi. Dün 621 kişinin öldüğü ülkede şimdiye kadar 4 bin 934 kişi hayatını kaybetti.Avrupa'ya akan göçmenlerle sığınmacıların tutulduğu üs konumundaki Yunanistan, anakarada ikinci göçmen kampını da koronavirüs nedeniyle karantina altına aldı. Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesindeki Malakasa'da bulunan kampta kalan bir Afgan erkeğin (53) testi pozitif çıktı.Balkanlarda vaka sayısı 11 bini geçti. Sırbistan'da 17 poliste Kovid- 19'a rastlanırken 800'e yakın polisin ise vaka şüphesiyle kendini tecrit ettiği açıklandı.