Japonya’da eğitim alan uzman isim açıkladı: Kolera salgınındaki sistem kullanılmalı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi CBS Enstitüsü Müdürlüğü'nü sürdüren Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Kovid-19 virüsü acil durum yönetiminde ihtiyaç duyulan en önemli parametre, virüsün görüldüğü ve görülmesi muhtemel konumların belirlenmesi" diyerek SABAH Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

VİRÜSÜN GÖRÜLMESİ MUHTEMEL KONUMLAR BELİRLENMELİ

ABD'deki New York şehrinde bulunan Columbia University'nde (2008-2009) Japonya'da Tokyo Üniversitesi'nde (2009-2011) Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama ve Su Kaynakları temelindeki çalışmalarda bulunan Doç. Dr. Özçelik, akademik makalesinden yola çıkarak koronavirüsü salgınıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) etkin biçimde kullanılmalıdır. Kovid-19 virüsü acil durum yönetiminde ihtiyaç duyulan en önemli parametre, virüsün görüldüğü ve görülmesi muhtemel konumların belirlenmesidir. Virüsün ne zaman hangi konumlarda görüldüğünün belirlenmesi veya görülmesi muhtemel konumların anlık olarak izlenebilmesi durumunda, etkin bir acil durum yönetimi gerçekleştirilebilecektir."

MOBİL CİHAZLAR ÜZERİNDEN İZLENEBİLİR

Akademisyen Özçelik, Kovit-19'un konum bilgilerinin takip edilebileceğini anlattığı bir makalesi olduğunu ve makalesinde daha detaylı bir şekilde konuyu değindiğini belirtti. Özçelik, "Virüs konum bilgilerinin takibinin yapılması elzemdir. Sadece resmi olarak onaylanmış vakaların toplam sayısı veya yalın ikamet adresleri temelinde yapılması yeterli değildir. Bu, ülkemizin tüm köy, kasaba ve şehirlerini izolasyonu sonucunu doğuracaktır. Hastalık belirtilerinin bir veya birkaçının görüldüğü kişilerin kullandığı yol güzergâhları, mobil telefonlar, kişisel bilgisayarlar, kredi kartı kullanımları, gözlem kameraları gibi konum bilgisi barındıran mobil cihazlar üzerinden rahatlıkla izlenebilir" dedi.

KOVİT-19'UN KONUM BİLGİLERİ TAKİP EDİLEBİLİR

Mobil cihazlar üzerinden Kovid-19 hastalığının yayılımının tespitinin mümkün olduğunu belirten Özçelik, "Böylece kişinin hastalığın belirtilerinden kaçını gösterdiği ve de kişilerin kaç gün önce hangi yol ve güzergahları kullandığı temelinde, kişi bazlı anlık ve konumsal bir risk değerlendirmesi online olarak yapılabilir. Bu risk tanımına, hastalığa yakalanmış, vefat etmiş, iyileşmiş kişilere ait bilgiler yanında, o bölgedeki nüfus yoğunluğu, hasta hizmet kapasitesi, lojistik yeterlilikler gibi faktörler de dâhil edilebilir. İnsanlar böylelikle günlük yaşamlarını risk temelinde kendi güvenliklerini kendileri sağlayacak bir biçimde doğal yaşamı tamamen durdurmadan sürdürmeleri mümkün olacak" dedi.



DİJİTAL ALAN BİLGİ SİSTEMİ İLE İZOLE EDİLECEK BÖLGELER TESPİT EDİLEBİLİR

Alanında uzman olan Özçelik, "Oluşturulacak dijital alansal bilgi sistemi ile izole edilecek bölgeler, evde kalacak kişiler, evde kalma süreleri virüsün bulaşma riski temelinde takip edilebilecektir. Gerekli önlem, tedbir ve kontroller daha etkin bir biçimde sağlanabilecek. Kişisel kontrol mekanizmalarını etkin kılacak, bireyleri içine alan bu sistem acil durum zararını en aza indirerek, anlık ve konumsal bilgiye dayalı etkin bir Acil Durum Yönetimi'ne olanak sağlayacak. Diğer taraftan, ne kadar süreceği bilinmeyen tamamen mutlak devlet kontrolüne dayalı ülke genelinde bir izolasyon, sürekli olamayacağı gibi tamamen önleyici de olamayacak" diye anlattı.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ'NİN TEMEL UNSUR OLMA POTANSİYELİ VAR

Doç Dr. Özçelik, Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin virüsün görüldüğü konumlar, virüsün görülmesi muhtemel konumlar, nispeten güvenli bölgeler, risk bölgelerinin zamansal ve alansal değişimi, acil durum personeli sevkiyat rotaları, güvenilir seyahat aksları, gerçek zamanlı risk analizleri ve halkı bilgilendirme, gerçek zamanlı/konumlu riskli vaka takibi, ilgili Web/Android tabanlı online haritalar, kaynak yönetimi ve lojistik süreklilik, uzun süreli karşı koyma, direnme, hayatın normale dönme çalışmaları gibi birçok yönetim faaliyetinde temel unsur olarak kullanılma potansiyeline sahip" diye anlattı.

1850'Lİ YILLARDA KOLERA SALGINININ KAYNAĞININ TESPİTİNDE KULLANILDI

Koronavirüs salgını için Coğrafi Bilgi Teknolojileri uygulamasını öneren bilim insanı, "Korona salgının getirdiği olumsuz etkileri en aza indirmek için Coğrafi Bilgi Teknolojileri uygulamaları kişisel bilgi güvenliği de göz önünde bulundurularak derhal hayata geçirilmesi gereken acil durum yönetim destek sistemleridir. Dünyada da Kore, Çin, Almanya gibi ülkeler başta olmak üzere yavaş yavaş mobil uygulamalar şeklide kısmen de olsa örnekleri hayata geçirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri 1850'li yıllarda kolera salgınının kaynağının tespitinde de önemli rol alarak geliştirildi" dedi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ