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’da Koronavirüs nedeniyle can kaybı 104'e yükseldi

’da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 570'e çıktı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.4.2020 08:58 ABONE OL
Japonya’da Koronavirüs nedeniyle can kaybı 104'e yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde etkisini artıran öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün kayda geçen yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 570'e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 3 bin 858 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.


Ülkedeki korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı da 104'e yükseldi. Karantina gemisinin yolcuları arasından hayatını kaybeden 11 kişi dışında, ülke genelinde 93 kişinin korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Japonya’da Koronavirüs nedeniyle can kaybı 104'e yükseldi
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