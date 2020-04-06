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'da Olağanüstü hal hazırlığı!

Son dakika bilgilerine göre hükümeti Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için bazı bölgelerde altı ay süreyle olağanüstü durum ilan etme konusunu tartışmak üzere gündemine aldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.4.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 11:00 ABONE OL
Japonya'da Olağanüstü hal hazırlığı!

Japon basınında adı verilmeyen kaynaklara dayandırılarak verilen haberlere göre, olağanüstü durum konusu, öncelikle Tokyo ve Osaka'nın yanı sıra bu iki büyük merkezin çevresindeki üç bölgeyi de kapsayacak şekilde düzenlenmesi düşünülüyor.

Haberlerde, altı aylık olağanüstü durum süresinde, söz konusu bölge yönetimlerinin, kendi özel koşullara göre başka önlemler de alabilecekleri ve bu önlemlere bağlı olarak toplam olağanüstü durum süresinin belirleneceğinin düşünüldüğü de belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Japonya Başbakanı Shinz Abe'nin, genel olağanüstü durum kararını Salı günü açıklamasının beklendiği eklendi.

Haberlerde ayrıca, Japonya Ekonomiyi Yeniden Canlandırma Bakanı Yasutoshi Nishimura'nın geçen hafta hazırlandığını duyurduğu "büyük ekonomi pakatenin" de iki aşamalı olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Buna göre, ilk aşamada istihdam kayıplarının önüne geçilmesi ve iflasların önlenmesine odaklanacak olan paketin ikinci aşamasında da ekonominin toparlanması için destekler verilecek.

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Japonya'da Olağanüstü hal hazırlığı!
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