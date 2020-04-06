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Coronavirüs karantinasındaki 'dan mesaj: İyiyim

Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan Başbakanı Johnson, sosyal medya hesabından iyi durumda olduğunu açıkladı. Virüsü kaptıktan 10 gün sonra hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı 'ın bir süre daha gözlem altında kalacağı ve bu sırada görevine devam edeceği bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.4.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 16:50 ABONE OL
Coronavirüs karantinasındaki Boris Johnson'dan mesaj: İyiyim

Coronavirüs semptomlarının devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Johnson aynı zamanda tüm Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti ve herkesi evde kalması için yeniden uyardı.

HASTANEDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) kaptıktan 10 gün sonra hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir süre daha gözlem altında kalacağı ve bu sırada görevine devam edeceği bildirildi.

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Coronavirüs karantinasındaki Boris Johnson'dan mesaj: İyiyim
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