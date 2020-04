Coronavirüs karantinasındaki Boris Johnson'dan mesaj: İyiyim

Coronavirüs semptomlarının devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Johnson aynı zamanda tüm Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti ve herkesi evde kalması için yeniden uyardı.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I'm still experiencing coronavirus symptoms. I'm in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.