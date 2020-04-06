Kraliçe Elizabeth’ten tarihi ‘Ulusa Sesleniş” konuşması

İNGILTERE Kraliçesi 2'inci Elizabeth koronavirüs salgınıyla mücadele eden Britanyalılara hitaben, bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. İngiltere Kraliçesi mesajında, İngiltere'nin bugüne kadar bir çok sorunla karşı karşıya kaldığını ancak bunun farklı olduğunu söyleyerek "Bu defa dünyadaki tüm uluslarla bir araya gelerek, bilimin bize sağladığı büyük avantajlarla doğuştan var olan şefkatimizi birleştirerek şifa bulacağız. Başaracağız ve bu başarı her birimize ait olacak" dedi. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 68 yıllık hükümdarlığı boyunca sadece dört kez ulusa seslendi.