Art arda yardım talepleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp, virüse karşı destek istediler

Vaka sayısının 1908, ölü sayısının 51 olduğu Sırbistan'da, Sancak bölgesine de yayılan koronavirüsle mücadele için geçici hastane ve karantina alanlarının oluşturulmasına ilişkin BNV, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Mektupta, Türkiye'nin sağlık alanında oldukça gelişmiş bir ülke olduğuna işaret edilerek, Türkiye'den en kısa sürede tıbbi malzeme ve ekip talep ettikleri vurgulandı.

Sancak'ta 22 enfekte hastanın bulunduğu ifade edilen mektupta, "Novi Pazar Sağlık Merkezi tüm ekibiyle salgınla mücadele için hazır. Sizlerin yardımıyla enfekte olan hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunmayı istiyoruz. Sancak'ta hasta olanlar buradaki hastanelere yerleştirilmeli" sözlerine yer verildi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'den yardım talep ettiklerini dile getirerek, "Dün gece geç saatlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinden de bilgi aldık ve maske, koruyucu giysi ve testlerden oluşan yardımlar bugün açıklanacak" dedi.