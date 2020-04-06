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! 'de akılalmaz yangın! 3 bin 500 araç küle döndü...

Gelen haberine göre; geçtiğimiz cuma günü 'nin eyaletinde başlayan yangında 3 bin 500 araç küle döndü. Yangın ile ilgili soruşturma süratle başlatılırken, henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.4.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 13:55 ABONE OL
SON DAKİKA! ABD'de akılalmaz yangın! 3 bin 500 araç küle döndü...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok hissedilen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletindeki bir arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kralık aracın yandığı belirtildi.

ABD'de kabus gibi olay... Florida'da 3 bin 500'den fazla araç yanarak küle döndü | Video

ABD'nin Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kiralık aracın Cuma günü henüz nedeni bilinmeyen bir yangından hasar gördüğü belirtildi. Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, alevler bölgeye yayıldıkça çok sayıda küçük patlama duyduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, müfettişler yangının nedenini belirlemeye çalışıyor.

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SON DAKİKA! ABD'de akılalmaz yangın! 3 bin 500 araç küle döndü...
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