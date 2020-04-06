Son dakika: AB'den coronavirüse karşı dikkat çeken 'Marshall' çıkışı! İkinci Dünya Savaşı sonrası uygulanmıştı...

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 salgınından etkilenen AB ülkelerine yardım etmek için bir "Marshall Planı"na ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Welt Gazetesi için yazdığı makalede, Avrupa'nın bilinmeyen bir düşman ve benzeri görülmemiş bir kriz ile beklenmedik sırada karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen AB ülkelerinin ekonomik krizden çıkmaları için daha fazla para ayrılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa için bir Marshall Planı'na ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, bundan dolayı AB bütçesinde büyük yatırımların yer alması gerektiğine dikkati çekerek, tüm ülkeler tarafından dayanışma aracı olarak kabul edilen AB bütçesinin krize uygun olarak şekillendirmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Almanya'daki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından kaynaklanan krizin üstesinden gelemeyen AB ülkeleri için yardım paketi oluşturulması gerektiğini söyledi.

Brinkhaus, olumsuz etkilenen ülkelere hızlı şekilde yardımların ulaştırılması gerektiğini belirterek, "Avrupa'nın özellikle kriz döneminde dayanışma içinde olması lazım." ifadesini kullandı.

Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri için yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketi olarak biliniyor.

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İTALYA VE İSPANYA İSYAN BAYRAĞINI AÇMIŞTI

İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, AB'nin süreçteki yardımını yetersiz bularak sert eleştiriler yöneltmişti. İtalyan siyasetçiler odalarındaki AB bayraklarını sökerken, vatandaşlar da benzer hamleyi sokaklarda yapmıştı. AB'nin yardımlarının Almanya ekseninde yoğunlaştığı iddiaları sonrası, Avrupa ülkelerinin rahatsız olduğuna dair pek çok haber dünya basınında yer almıştı.