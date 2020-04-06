Son dakika! Başbakan coronavirüs nedeniyle doktorluğa dönüyor! Resmen duyuruldu...

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar koronavirüs salgını nedeniyle asıl mesleği olan doktorluğa geri dönüyor. Varadkar haftada bir gün başbakanlık koltuğunu bırakacak ve sağlık çalışanlarına yardım edecek.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar koronavirüs salgını nedeniyle asıl mesleği olan doktorluğa geri dönüyor. İrlanda Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Leo Varadkar'ın haftanın bir günü İrlanda Sağlık Servisi Yönetimi (HSE) için görev yapacağı belirtildi.

BAŞBAKANLIK OFİSİ DUYURDU

Açıklamada, "Doktor Varadkar, uzmanlığı kapsamında yer alan konularda haftanın bir günü HSE'ye hizmet verecek. Aile üyelerinin ve arkadaşlarının çoğu sağlık alanında çalışıyor. Kendisi az da olsa yardımcı olmak istedi" ifadelerine yer verildi.

Irish Times gazetesi, Başbakanın telefon aracılığıyla hastalara danışmanlık yapacağı, Varadkar'ın virüsle enfekte olan kişilerle yüz yüze gelmek yerine onlara telefondan bilgi vereceği belirtildi.

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158 KİŞİ ÖLDÜ

İrlanda'da salgın nedeniyle şimdiye kadar 158 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 4 bin 994'e ulaştı.

Dublin'de yaklaşık yedi yıl doktorluk yapan Leo Varadkar, 2010 yılında siyasete atıldığında mesleğini bırakmıştı. Varadkar, 2017 yılında başbakan seçilmişti.