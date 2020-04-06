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Son dakika haberleri: Yeni virüsü belirtileri ortaya çıktı! Corona virüsü belirtileri neler, ne zaman ortaya çıkar? Gün gün koronavirüs belirtisi...

Dünya üzerinde adeta kâbus gibi etkisini gösteren yeni tip virüsü hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ederken flaş açıklamalar da yapılıyor. Bu noktada, hastalık hakkında en çok merak edilen konu olarak koronavirüs belirtileri öne çıkıyor. Zira, semptomları farklılık gösteren bu Covid-19'un kişiler üzerindeki belirtileri de farklılık gösterebiliyor. Soğuk algınlığı ile benzer semptomlar içeren koronavirüsün, iki yeni belirtisi ortaya çıkartıldı. İngiliz uzmanlar, 400 binden fazla kişi üzerinde yaptığı araştırmada, koronavirüsün yeni belirtilerinin ortaya çıkartıldığını duyuruldu. Peki, gün gün corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl ve ne zaman ortaya çıkar? Haberimizden, Sağlık Bakanlığı'nın verileri ve İngiliz uzmanların araştırmaları sonucunda ortaya konan gün gün yeni tip corona virüsü belirtileri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, son dakika koronavirüs gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.4.2020 08:12 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 08:13 ABONE OL
Son dakika haberleri: Yeni corona virüsü belirtileri ortaya çıktı! Corona virüsü belirtileri neler, ne zaman ortaya çıkar? Gün gün koronavirüs belirtisi...

Antartika dışında bütün dünyaya yayılan Covid-19 salgınına yönelik son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgın, onlarca ülkeye yayılırken vaka ve ölüm sayısı giderek artıyor. Bu noktada, en çok merak edilen konuların başında ise yeni tip virüsü belirtileri yer alıyor. Zira, soğuk algınlığı semptomları şeklinde ortaya çıkan koronavirüs belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Böyle olunca da, 'Corona virüsü belirtileri neler, ne zaman ortaya çıkar?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. İngiliz uzmanlar, 400 binden fazla kişi üzerinde yaptığı araştırmada iki yeni koronavirüs belirtisi ortaya çıkartıldığını duyuruldu. Yapılan araştırmada, olası koronavirüs belirtileri ortaya konarken, bunun hastalıkla mücadelede yardımcı olması için yapıldığı kaydedildi.

GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELER, NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyor ancak son olarak İngiliz bilim insanlarının 400 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmada, yeni belirtileri ortaya çıkartıldı. Yeni corona virüs belirtileri henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 semptomları listesine kaydedilmedi. Peki, gün gün corona virüsü belirtileri neler, nasıl ve ne zaman ortaya çıkar?

İşte, son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Yeni corona virüsü belirtileri ortaya çıktı! Corona virüsü belirtileri neler, ne zaman ortaya çıkar? Gün gün koronavirüs belirtisi...
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