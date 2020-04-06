Son dakika haberi: 6.6 milyon avroluk vurguna operasyon!

Europol'den yapılan açıklamaya göre, Avrupalı bir şirket, dezenfektan ve FFP2 tipi cerrahi maske satışı için 6,64 milyon avroyu Singapur'daki bir bankanın hesabına yolladı.

Siparişleri teslim edilmeyen şirketin yetkililere haber vermesi sonucu, satışın, gerçek bir firmaya ait bilgileri kullanan bir kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

SÖZ KONUSU KİŞİ SİNGAPUR'DA YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan operasyonda paranın dolandırıcının hesabına geçmesi engellendi ve söz konusu kişi Singapur'da yakalandı.

Europol, geçen hafta yayımladığı raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dezenfektan ve tıbbi maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu.

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