Son Dakika Haberi: Corona virüs nedeniyle babasını kaybeden kızdan dünyayı sarsan sözler: ‘Yapılanları kabul etmem mümmkün değil…’

Dünya corona virüsü salgını ile topyekûn mücadelesini sürdürürken, şu ana kadar virüse 1 milyon 280 binden fazla insan yakalandı. Ölüm sayısının 70 bini geçtiği dünyada aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak İspanya'da corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk doktorun ismi Luis Antonio Perez olarak açıklandı. Luis Antonio Perez'in kızı Marta Perez ise İspanya Kadınlar Basketbol 2. Ligi takımlarından Barakaldo'da oynuyor. Marta Perez, babasının başından geçenleri ve corona virüsünün İspanya'da bıraktığı izler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…