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Haberi: Corona virüs nedeniyle babasını kaybeden kızdan dünyayı sarsan sözler: ‘Yapılanları kabul etmem mümmkün değil…’

Dünya ile mücadelesini sürdürürken, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktorun ismi Luis Antonio Perez olarak açıklandı. Bilindiği üzere İspanya, Avrupa’da vaka sayısında İtalya’yı da geride bıraktı ve ABD’nin ardından en çok corona virüsü salgını görülen 2. ülke oldu. Son olarak corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk İspanyol doktorun kızından dünyayı sarsan açıklamalar geldi. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.4.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 15:07 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüs nedeniyle babasını kaybeden kızdan dünyayı sarsan sözler: ‘Yapılanları kabul etmem mümmkün değil…’

Dünya salgını ile topyekûn mücadelesini sürdürürken, şu ana kadar virüse 1 milyon 280 binden fazla insan yakalandı. Ölüm sayısının 70 bini geçtiği dünyada aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak İspanya'da corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk doktorun ismi Luis Antonio Perez olarak açıklandı. Luis Antonio Perez'in kızı Marta Perez ise İspanya Kadınlar Basketbol 2. Ligi takımlarından Barakaldo'da oynuyor. Marta Perez, babasının başından geçenleri ve corona virüsünün İspanya'da bıraktığı izler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Corona virüs nedeniyle babasını kaybeden kızdan dünyayı sarsan sözler: ‘Yapılanları kabul etmem mümmkün değil…’
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