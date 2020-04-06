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HABERİ: Kaplanın coronavirüs testleri pozitif çıktı! Hayvanat bahçesi dünyayı şoke eden haberi duyurdu...

Gelen haberine göre; New York'ta bir hayvanat bahçesinde Nadia isimli kaplanda tespit edildi. Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu yer almıyordu. Amerikan medyasına göre, 'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda Kovid-19 vakası rapor edilmedi.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 10:02 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Kaplanın coronavirüs testleri pozitif çıktı! Hayvanat bahçesi dünyayı şoke eden haberi duyurdu...

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyetinin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi. Açıklamada Nadia'ya, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği belirtildi.

ABD'DE İLK KEZ BİR HAYVANDA GÖRÜLDÜ

Amerikan medyasına göre, ABD'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda Kovid-19 vakası rapor edilmedi. ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu da yok.

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SON DAKİKA HABERİ: Kaplanın coronavirüs testleri pozitif çıktı! Hayvanat bahçesi dünyayı şoke eden haberi duyurdu...
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