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haberi: İngiltere Başbakanı bugün de hastanede kalacak!

İngiltere'den gelen haberine göre dün gece corona virüs yüzünden hastanaye kaldırılan , bugün de hastanede kalacak. Daha önce corona virüs tehlikesine karşı keskin açıklamalarda bulunan Johnson'un geçtiğimiz hafta karantinaya alınmıştı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.4.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 11:15 ABONE OL
Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün de hastanede kalacak!

DHA tarafından aktarılan son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün de hastanede kalacak. İlk kez Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs dünya genelinde 70 bin insanın ölümüne neden oldu. Virüs hakkında sürü bağışıklığı fikrini savunan Boris Johnson'un açıklamaları dünya kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Daha önce test sonucu pozitif çıkan Johnson'un durumu kötüleşince hastaye kaldırıldı.

BUGÜN DE HASTANEDE KALACAK!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.

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Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün de hastanede kalacak!
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